Брайтон вдало стартував у нинішньому сезоні АПЛ. Попри зміну тренера команда з півдня Англії йде на сьомому місці, всього в двох балах від зони Ліги чемпіонів.

До теми Екстренер Шахтаря Де Дзербі очолив англійську команду Брайтон

Одним із лідерів команди був центральний півзахисник Енок Мвепу, який провів 6 матчів. Втім, кар'єра замбійця несподівано підійшла до закінчення.

Гравець повідомив, що вимушений зав'язати з футболом у віці 24 років. Еноку діагностували спадкове захворювання серця, яке за надмірних фізичних навантажень може привести до смерті.

Мені дуже шкода Енока. Перед моїм приходом я вивчив всю команду і він був гравцем, з яким я дуже хотів попрацювати. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти йому,

– заявив коуч команди Роберто Де Дзербі.

Після гри за кілька замбійських клубів Мвепу перебрався до Європи у віці 19 років. Хавбек пограв за австрійські Ліферинг та Зальцбург. З останнім він виграв чотири чемпіонати та три Кубки Австрії.

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Влітку 2021 року Енок перебрався до Брайтона за 23 мільйона євро, що стало рекордною тратою для "чайок". За зібрну Замбії він провів 23 матчі, у яких забив 6 голів.