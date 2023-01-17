Європейська мовна спілка та Warner Bros. Discovery подали спільну заявку на придбання всіх медіаправ на території 49 країн Європи. Кожен член Європейської мовної спілки транслюватиме понад 200 годин літніх Олімпійських ігор та не менше 100 годин зимових Олімпійських ігор по телебаченню, а також проводячи радіотрансляції, прямі трансляції та репортажі через Інтернет, програми та платформи соціальних мереж.

Важливо Країни Європи бойкотуватимуть Олімпіаду-2024 в Парижі, якщо там буде Росія

До EBU входять, переважно, медіакомпанії, які вже раніше транслювали Ігри на території своїх країн, зокрема Україна. А от Росії та Білорусі в списку від МОК немає.

Мова йде про XXV зимові Олімпійські ігри у Мілані та Кортіні у 2026 році, XXXIV Олімпіада в Лос-Анджелесі 2028 року, XXVI зимові Олімпійські ігри у 2030 році, XXXV Олімпіада в Брісбені 2032 року. А також юнацькі Олімпійські ігри в цей період.

Щодо зимової Олімпіади-2030, то господаря турніру ще не визначили. Його оголосять на 140-й сесії Міжнародного олімпійського комітету у Мумбаї у 2023 році.