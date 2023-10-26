"Тримайся, дорогенька": Харлан підтримала Терлюгу, в якої судді "вкрали" перемогу на ЧС з карате

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан на власному досвіді відчула несправедливість заангажованого суддівства. Тож спортсменка підтримала свою колежанку Анжеліку Терлюгу після скандалу на ЧС з карате.

На ЧС-2023 з карате стався грандіозний скандал з українкою Анжелікою Терлюгою. Судді відібрали перемогу в нашої спортсменки, позбавивши її "золотого" фіналу.

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Харлан: На своєму досвіді знаю, як можуть вчиняти міжнародні федерації

У коментарях українку підтримали чемпіон світу з карате Достонбек Отаболаєв з Узбекистану та титулована еквадорка Жаклін Фактос.

Також на захист співвітчизниці виступила Ольга Харлан. Олімпійська чемпіонка зробила пост в сторіз Інстаграм, в якому закликала Анжеліку не робити поспішних кроків.

"Хочу підтримати Анжеліку Терлюгу.

На своєму досвіді знаю, як можуть вчиняти міжнародні федерації. Це руйнує все, до чого ти йдеш як спортсмен, вбиває в тобі розуміння справедливості.

Але ми полюбили спорт, не тому, що вони, ми полюбили його за відчуття, який він дає нам і всім, хто стоїть за нами, коли ми на доріжці, татамі, секторі й т.д.

І ми повинні повертатись сильнішими. Злішими, надламаними, але набагато сильнішими.

Тримайся, дорогенька. Я знаю це відчуття. Мало що зараз тебе втішить, але знай, що ми всі з тобою", – написала Харлан.

Харлан висловила підтримку Терлюзі / instagram.com/olgakharlan