Спадщина Абрамовича: Челсі загрожує зняття очок та штраф через сумнівні трансфери з Росії

Англійська Прем'єр-ліга розпочала розслідування стосовно трансферної діяльності часів правління російського олігарха Романа Абрамовича. Під підозру потрапив перехід екслідера Шахтаря.

Через військове вторгнення в Україну російський мільярдер Роман Абрамович позбувся своєї коштовної іграшки – клубу Челсі. Проте через брудну діяльність друга Путіна "синім" може прилетіти штраф та зняття очок.

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За інформацією британського видання The Times, АПЛ розслідує трансфери часів російського олігарха. Під підозру потрапили переходи двох футболістів – Вілліана та Самюеля Ето'о. Обидва гравці потрапили до Челсі влітку 2013 року з махачкалинського Анжи.

За трансфер Вілліана лондонці заплатили 35,5 мільйонів євро, а камерунський форвард дістався "синім" безплатно. За даними джерела, виплати отримали російські організації, які не були пов'язані з Анжи. Також неофіційні гонорари отримали члени родин футболістів.

Якщо Челсі визнають винним у порушенні фінансового фейр-плей, тоді клуб змушений буде заплатити штраф, а з команди знімуть очки в чемпіонаті.

Нагадаємо, що Челсі придбав американський мільярдер Тодд Боелі. Новий власник заплатив за топ-клуб Європи 4,25 мільярда фунтів. Російському олігарху Абрамовичу з угоди нічого не дісталося. Тоді Боелі попередив, що клуб не надав повну фінансову звітність. Тож тепер почали діставати скелети з шафи.

. Самюель Ето'о провів у складі "синіх" лише один сезон. На його рахунку 12 голів у 35 матчах. Вілліан став культовим гравцем для Челсі. Ексфутболіст Шахтаря відіграв за "синіх" вісім сезонів. На його рахунку 339 матчів, 63 голи та 62 асисти у складі "пенсіонерів".