СК Прометей розпустив свої клубні команди через війну в Україні

Володимир Дубинський, власник СК Прометей, заявив про те, що вирішив розпустити баскетбольний та всі інші клуби. Також у Лізі чемпіонів команда не братиме участі.

Президент Прометея Володимир Дубінський повідомив про розпуск клуба. Також він заявив, що відтепер всі його підприємства та організації будуть спілкуватися тільки українською мовою.

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Дубінський офіційно звернувся до вболівальників.

Повне звернення Дубинського

Дорогі друзі, фанати та вболівальники СК Прометей. Сьогодні у нашій Україні йде війна. Нами було прийнято не просте, але, впевнений, вірне рішення розпустити всі команди СК Прометей, та відмовитись від участі чоловічої команди БК Прометей у Лізі Чемпіонів.

Сьогодні всі наші гроші, засоби та сили спрямовані на захист України, підтримку наших ЗСУ та територіальної оборони. Ми точно переможемо! Все буде Україна! А все інше потім.

P.S. Відсьогодні прийняв рішення для себе особисто і видав наказ по всіх наших підприємствах, що і я, і всі ми повинні та будемо розмовляти тільки українською мовою. Це моя остаточна громадянська позиція.