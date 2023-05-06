"Оплачувати іншій команді готель – прямий хабар": Дніпро-1 звинуватив Шахтар у корупції

Комерційний директор СК Дніпро-1 В'ячеслав Фрідман не підтримує хитрощі Шахтаря. "Спортклубівець" порівнює дії "гірників" з корупцією.

В'ячеслав Фрідман невдоволений діянням Шахтаря щодо перенесення матчу з Інгульцем у Львів. Директор Дніпро-1 вважає, що "гірники" використовують те, що є під рукою, аби манити інші колективи.

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На війні будь-які методи хороші

Фрідман пояснив, що Шахтар наразі грає на "Арені Львів" в ідеальних умовах, чим похвалив таку ініціативу ці сторони "гірників". Також В'ячеслав зазначив, що "кроти" проживають недалеко від стадіону в "Emily Resort", де також ідеальні умови для проживання і тренувань. Такі комфортності і дають змогу Шахтарю запрошувати до себе всіх.

Зараз Поворознюк задумався, їхати чи ні. Тому що ми мали інформацію, що вони домовилися з Інгульцем, щоб зіграти на Арені Львів. А ви спробуйте виграти в Петровому, де дме вітер, де нерівний газон. А так у Шахтаря склад дозволяє виграти в ідеальних умовах у будь-якого клубу. Але, на мій погляд, це прямий хабар. Оплачувати проїзд, готель, це те ж саме, що дати грошей. Будемо називати речі своїми іменами,

– сказав Фрідман.

Варто зазначити, що перенесений матч Шахтаря з Інгульцем запланований на 13-е травня, проте місце проведення зустрічі до цих пір не є затверджене. Та от інтернетом гуляє інформація, що сторони домовились про зустріч саме у Львові. "Козаки" проживатимуть 5 днів в одному з тамтешніх готелів, який їм оплатять "гірники". Також президент Інгульця Олександр Поворознюк знайшов виправдання та заявив, що ініціатива про зміну місця зустрічі йшла від нього, оскільки петровський колектив у Львові хотів відремонтувати коробку передач клубного автобуса.

До того ж Інгулець, який посідає 10-у сходинку чемпіонату досить нейтрально проведе решту сезону, оскільки "козаки" не боряться зі єврокубки та й навряд-чи опустяться до зони вильоту. А от Шахтарю не можна втрачати очки, оскільки "гірникам" на п'яти наступає Дніпро-1, а "кроти" і так дивом перемогли у крайньому матчі Минай, оскільки "лисицям" не зарахували чистий гол. Забитий м'яч закарпатського колектива міг призвести до нічию у зустрічі, що дало б нагоду дніпрянам вирівняти ваги з "гірниками".