Вячеслав Фридман недоволен деянием Шахтера по переносу матча с Ингульцем во Львов. Директор Днепр-1 считает, что "горняки" используют то, что есть под рукой, чтобы манить другие коллективы.

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На войне любые методы хороши

Фридман объяснил, что Шахтер играет на "Арене Львов" в идеальных условиях, чем похвалил такую инициативу эти стороны "горняков". Также Вячеслав отметил, что "кроты" проживают недалеко от стадиона в "Emily Resort", где также идеальные условия для проживания и тренировок. Такие комфортности и позволяют Шахтеру приглашать к себе всех.

Сейчас Поворознюк задумался, ехать или нет. Потому что у нас была информация, что они договорились с Ингульцем, чтобы сыграть на Арене Львов. А вы попытайтесь выиграть в Петровом, где дует ветер, где неровный газон. А так у Шахтера состав позволяет выиграть в идеальных условиях у любого клуба. Но, на мой взгляд, это прямая взятка. Оплачивать проезд, отель, это тоже самое, что дать денег. Будем называть вещи своими именами,

– сказал Фридман.

Стоит отметить, что перенесенный матч Шахтера с Ингульцем запланирован на 13 мая, однако место проведения встречи до сих пор не утверждено. Но вот по интернету гуляет информация, что стороны договорились о встрече именно во Львове. "Казаки" будут проживать 5 дней в одной из местных гостиниц, которую им оплатят "горняки". Также президент Ингульца Александр Поворознюк нашел оправдание и заявил, что инициатива об изменении места встречи исходила от него, поскольку петровский коллектив во Львове хотел отремонтировать коробку передач клубного автобуса.

К тому же Ингулец, занимающий 10-е место чемпионата, достаточно нейтрально проведет оставшийся сезон, поскольку "казаки" не борются с еврокубками и вряд ли опустятся в зону вылета. А вот Шахтеру нельзя терять очки, поскольку "горнякам" на пятки наступает Днепр-1, а "кроты" и так чудом победили в крайнем матче Минай, поскольку "лисам" не засчитали чистый гол. Забитый мяч закарпатского коллектива мог привести к ничью во встрече, что дало бы возможность днепрянам выровнять вес с "горняками".