На радарі латиноамериканці: один із лідерів УПЛ цікавиться учасником ЧС-2022

18 січня 2023, 11:36
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Джерело:

ТаТоТаке

СК Дніпро-1 продовжує шукати підсилення на другу частину сезону. "Спротклубівці" націлені на перемогу в УПЛ.

Дніпро-1 зацікавлений у підписанні учасника чемпіонату світу. Футболіст повинен буде закрити проблемну позицію лідера УПЛ.

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"Спортклубівці" цікавлять Рональдом Матаррітою. Гравець збірної Коста-Рики приєднається до розташування Дніпра-1, який перебуває на зборах у Туреччині, уже на цьому тижні. Матарріта – вільний агент, тому "спортклубівцях" не доведеться витрачати час на переговори з іншим клубом.

Матарріта –  лівий захисник. Також гравець може закрити будь-яку позицію на фланзі. Трансфер вигдіний для Дніпра-1, оскільки команду нещодавно покинув Габріель Бусанело, також до кінця незрозуміла ситуацію з Янісом Амашем. Трансфер костариканця може стати третім для "спортклубівців" цієї зими. Раніше Дніпро-1 підписав півзахисника Євгена Пасіча та правого захисника Хайнера.

Рональд Матарріта

  • 28-річний костариканець останні 6 років виступав у МЛС. Захисник захищав кольори Нью-Йорк Сіті та Цинциннаті. 
  • На ЧС-2022 гравець зіграв 8 хвилин проти збірної Іспанії (0:7) та 16 хвилин проти збірної Німеччини (2:4).

Автор: Роман Колодрубський