Сітка Євро-2020: шлях збірної України до фіналу

30 червня 2021 , 15:46
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Джерело:

24 канал

На Євро-2020 відбулися матчі 1/8 фіналу, після яких визначилися 8 найсильніших команд, що продовжать боротьбу на турнірі. Серед цих команд і збірна України, яка потрапила у більшу легку сітку Євро-2020.

Сітка Євро-2020

Перші матчі 1/4 фіналу відбудуться 2 липня. Швейцарія зустрінеться з Іспанією, а Бельгіє зіграє проти Італії. Переможці цих пар зустрінуться у півфіналі.

  • Швейцарія – Іспанія
  • Бельгія – Італія

До теми Євро-2020: визначилися усі учасники 1/4 фіналу

Два інші поєдинки 1/4 фіналу відбудуться 3 липня. Чехія зіграє проти Данії, а Україна поміряється силами з Англією. Переможці цих пар розіграють путівку у фінал у матчі 1/2 фіналу.

  • Чехія – Данія
  • Україна – Англія


Сітка Євро-2020 / Інфографіка Спорт 24

Півфінали Євро-2020 відбудуться 6 – 7 липня. Фінал – 11 липня. Усі поєдинки прийме лондонський стадіон "Вемблі".
  • На чемпіонаті Європи залишилися три збірні, які вигравали Євро – Іспанія, Італія та Данія. Збірна України вперше в історії чемпіонатів Європи дійшла до чвертьфіналу.
  • Що цікаво, на стадії 1/4 фіналу Євро-2020 аж три команди, які вийшли у плей-офф з третього місця (Україна, Чехія, Швейцарія).
  • Бельгія, Італія та Англія виграли свої групи. Іспанія та Данія пройшли з другого місця. 
Автор: Михайло Гема