Сітка Євро-2020: шлях збірної України до фіналу
30 червня 2021 , 15:46Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На Євро-2020 відбулися матчі 1/8 фіналу, після яких визначилися 8 найсильніших команд, що продовжать боротьбу на турнірі. Серед цих команд і збірна України, яка потрапила у більшу легку сітку Євро-2020.
Сітка Євро-2020
Перші матчі 1/4 фіналу відбудуться 2 липня. Швейцарія зустрінеться з Іспанією, а Бельгіє зіграє проти Італії. Переможці цих пар зустрінуться у півфіналі.
- Швейцарія – Іспанія
- Бельгія – Італія
До теми Євро-2020: визначилися усі учасники 1/4 фіналу
Два інші поєдинки 1/4 фіналу відбудуться 3 липня. Чехія зіграє проти Данії, а Україна поміряється силами з Англією. Переможці цих пар розіграють путівку у фінал у матчі 1/2 фіналу.
- Чехія – Данія
- Україна – Англія
Сітка Євро-2020 / Інфографіка Спорт 24
- На чемпіонаті Європи залишилися три збірні, які вигравали Євро – Іспанія, Італія та Данія. Збірна України вперше в історії чемпіонатів Європи дійшла до чвертьфіналу.
- Що цікаво, на стадії 1/4 фіналу Євро-2020 аж три команди, які вийшли у плей-офф з третього місця (Україна, Чехія, Швейцарія).
- Бельгія, Італія та Англія виграли свої групи. Іспанія та Данія пройшли з другого місця.