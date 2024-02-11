"Сирський грав за Лаціо": на кого з футбольних зірок схожий новий Головнокомандувач ЗСУ

В інтернеті футбольні фани помітили схожість Головнокомандувача ЗСУ з колишньою зіркою Лаціо Роберто Сенсіні. Фотографія з матчу за участю аргентинського хавбека завірусилася у соціальних мережах.

8 лютого Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Сирського новим Головнокомандувачем Збройних сил України. 58-річний генерал-полковник на цій посаді замінив легендарного Валерія Залужного, пише 24 Канал.

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Після призначення Сирського футбольні фанати звернули увагу на схожість бойового генерала з аргентинським півзахисником Роберто Сенсіні. У мережі опублікували фото з матчу Ліги чемпіонів сезону 2000/01 між командами Шахтар та Лаціо (0:3).

На світлині аргентинець Сенсіні веде боротьбу з форвардом "гірників" Андрієм Воробеєм. У цьому поєдинку "двійник Сирського" замінив Дієго Сімеоне.

Сенсіні проти Воробея / twitter.com/marusidze_live

Хто такий Роберто Сенсіні