"Сирський грав за Лаціо": на кого з футбольних зірок схожий новий Головнокомандувач ЗСУ
В інтернеті футбольні фани помітили схожість Головнокомандувача ЗСУ з колишньою зіркою Лаціо Роберто Сенсіні. Фотографія з матчу за участю аргентинського хавбека завірусилася у соціальних мережах.
8 лютого Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Сирського новим Головнокомандувачем Збройних сил України. 58-річний генерал-полковник на цій посаді замінив легендарного Валерія Залужного, пише 24 Канал.
Читайте також Зв'язки у США і великий досвід: чому Зеленський призначив Сирського на місце Залужного – WP
Після призначення Сирського футбольні фанати звернули увагу на схожість бойового генерала з аргентинським півзахисником Роберто Сенсіні. У мережі опублікували фото з матчу Ліги чемпіонів сезону 2000/01 між командами Шахтар та Лаціо (0:3).
На світлині аргентинець Сенсіні веде боротьбу з форвардом "гірників" Андрієм Воробеєм. У цьому поєдинку "двійник Сирського" замінив Дієго Сімеоне.
Сенсіні проти Воробея / twitter.com/marusidze_live
Хто такий Роберто Сенсіні
- Зазначимо, що Роберто Сенсіні та Олександр Сирський майже ровесники. Головнокомандувач ЗСУ народився у 1965 році, а ексгравець збірної Аргентини у 1966 році.
- На своїй батьківщині Сенсіні три сезони грав за Ньюеллс Олд Бойз. Потім універсальний футболіст переїхав до Серії А.
- Аргентинець на прізвисько "ДІдусь" захищав кольори Удінезе, Парми та Лаціо.
- Упродовж 14 років Сенсіні грав за збірну Аргентини.
- На рахунку Роберто 59 матчів. На ЧС-1990 хавбек разом з командою, де капітаном був Марадона, здобув срібні медалі.