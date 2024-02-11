8 февраля Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. 58-летний генерал-полковник на этой должности заменил легендарного Валерия Залужного, пишет 24 Канал.

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После назначения Сырского футбольные фанаты обратили внимание на сходство боевого генерала с аргентинским полузащитником Роберто Сенсини. В сети опубликовали фото с матча Лиги чемпионов сезона 2000/01 между командами Шахтер и Лацио (0:3).

На фотографии аргентинец Сенсини ведет борьбу с форвардом "горняков" Андреем Воробеем. В этом поединке "двойник Сырского" заменил Диего Симеоне.

Сенсини против Воробея / twitter.com/marusidze_live

Кто такой Роберто Сенсини