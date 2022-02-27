Синьо-жовті трибуни: в Англії підтримали Україну перед фіналом Кубка – красиве відео

Світ продовжує висловлювати підтримку Україні, яка дає гідну відсіч Росії, яка нахабно напала на сусідню країну. Стадіон в Англії знову розфарбувався у синьо-жовті кольори.

Нова порція підтримки із Англії

Підтримку Україні висловили перед фіналом Кубка Англії між Челсі та Ліверпулем. На екранах арени "Уемблі" показала український прапор та фразу "Football stands together" про єдність футбольного світу, пише 24 канал.

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Ця акція підтримки супроводжувалась оплесками від уболівальників та футболістів. На трибунах було чимало синьо-жовтих прапорів та плакатів.

Відео підтримки з Англії



В Англії підтримали Україну / Фото Getty Images

До слова, переможцем Кубка Англії став Ліверпуль. Підопічні Юргена Клоппа перемогли лише у серії пенальті (10:11).

Англійський футбол підтримує Україну