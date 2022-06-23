Синхроністка з США знепритомніла під час виступу на ЧС: тренерка врятувала їй життя

Чемпіонат світу-2022 із водних видів спорту у Будапешті запам'ятався не лише красивими виступами, а й неприємним моментом. Американській синхроністці Аніті Альварес стало погано прямо під час виступу у басейні.

Жахливий епізод під час змагань

Під час свого виступу Аніта Альварес почала опускатись на дно басейну у довільному фіналі. Американську синхроністку, яка знепритомніла під час виступу, кинулась рятувати її тренерка Андреа Фуентес.

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Наставниця врятувала свою підопічну, адже рятувальники, які чергували на змаганнях, не звернули, що Альварес втратила свідомість. Спортсменка не дихала протягом двох хвилин.

Після синхроністку витягнули з води та передали медикам. Лікарі перевірили стан американської спортсменки. На щастя, з Альварес вже гаразд, її життю нічого не загрожує, усі показники у нормі.



Синхроністка з США втратила свідомість / Колаж Marca

Як зауважила тренерка, вона вже не вперше рятує свою підопічну.

Ми іноді забуваємо, що це відбувається в інших видах спорту, які потребують великої витривалості. Марафон, велоспорт, крос... все ми бачили кадри, на яких одні спортсмени не доходять до фінішу, а інші допомагають їм дістатися туди,

– сказала тренерка американської синхроністки.

Попереду в Альварес буде час на відпочинок, а попереду командний фінал.

Нагадаємо, що українські синхроністки здобули на чемпіонаті світу-2022 вже чотири медалі. Три з них принесла Марта Фєдіна, ще одну завоювали сестри Алексіїви. Загалом Україна на цьому ЧС має п'ять нагород. Ще одну медаль країні приніс плавець Михайло Романчук.

Що відомо про Аніту Альварес та її тренерку