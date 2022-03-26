Син Шумахера потрапив у жахливу аварію на гран-прі Формули-1: моторошне відео
Джерело:Формула-1
Мік Шумахер вщент розбив свій болід під час кваліфікації гран-прі Формули-1 у Саудівській Аравії. Шумахера-молодшого госпіталізували.
Серйозна аварія за участі німецького гонщика
23-річний німецький пілот не впорався з керуванням на одному з поворотів траси. Болід Міка Шумахера занесло та декілька разів вдарило об відбійник, пише 24 канал.
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Болід зазнав тотальних пошкоджень. Через удари у боліда вирвало три колеса та повністю була знищена передня та передня частина.
Після чого кваліфікацію було тимчасово зупинено. На щастя, Мік сам вибрався з боліда, після чого його госпіталізували у лікарню для обстеження. Шумахер-молодший був при свідомості.
Ззовні у Шумахера не було видно серйозних пошкоджень. Після обстеження у лікарні у пілота не виявили жодних травм, але відправили до місцевого військового госпіталю для подальшого спостереження.
Відео моменту аварії
Відзначимо, що кваліфікація була відновлена.
- Мік Шумахер – чемпіон європейської Формули-3 в 2018 році і Формули-2 в 2020 році.
- Виступає за команду Haas.