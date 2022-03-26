Серьезная авария с участием немецкого гонщика
23-летний немецкий пилот не справился с управлением на одном из поворотов трассы. Болид Мика Шумахера занесло и несколько раз ударило об отбойник, пишет 24 канал.
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Болид получил тотальные повреждения. Из-за ударов у болида вырвало три колеса и полностью уничтожили переднюю и переднюю часть.
После чего квалификация была временно остановлена. К счастью, Мик сам выбрался из болида, после чего был госпитализирован в больницу для обследования. Шумахер-младший был в сознании.
Извне у Шумахера не было видно серьезных повреждений. После обследования в больнице у пилота не обнаружили никаких травм, но отправили в местный военный госпиталь для дальнейшего наблюдения.
Видео момента аварии
Отметим, что квалификация была возобновлена.
- Мик Шумахер – чемпион европейской Формулы-3 в 2018 году и Формулы-2 в 2020 году.
- Выступает за команду Haas.