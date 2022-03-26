Серйозна аварія за участі німецького гонщика

23-річний німецький пілот не впорався з керуванням на одному з поворотів траси. Болід Міка Шумахера занесло та декілька разів вдарило об відбійник, пише 24 канал.

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Болід зазнав тотальних пошкоджень. Через удари у боліда вирвало три колеса та повністю була знищена передня та передня частина.

Після чого кваліфікацію було тимчасово зупинено. На щастя, Мік сам вибрався з боліда, після чого його госпіталізували у лікарню для обстеження. Шумахер-молодший був при свідомості.

Ззовні у Шумахера не було видно серйозних пошкоджень. Після обстеження у лікарні у пілота не виявили жодних травм, але відправили до місцевого військового госпіталю для подальшого спостереження.

Відео моменту аварії

Відзначимо, що кваліфікація була відновлена.