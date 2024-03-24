"Він не розуміє українську": тренер збірної розповів про спілкування з сином Шевченка

Крістіан Шевченко дебютував за збірну України U-19 в еліт-раунді відбору Євро-2024. У "синьо-жовтій" команді син легенди українського футболу отримав футболку з номером "7".

Юнацька збірна України U-19 веде боротьби за вихід на Євро-2024. У двох стартових зустрічах підопічні Дмитра Михайленка перемогли Північну Македонію (2:0) та Латвію (3:0).

Читайте також Привітав з дебютом гравця під номером 7: Шевченко відреагував на перемогу збірної України U-19

Шевченку потрібно сідати за підручник української мови

У двох переможних матчах взяв участь Крістіан Шевченко – син президента УАФ Андрія Шевченка. У ЗМІ повідомлялося, що 17-річний вінгер не володіє українською мовою, а тому для нього спеціально взяли перекладача.

Однак цю інформацію спростував Дмитро Михайленко. Головний тренер України U-19 володіє англійською та може з ним спілкуватися.

Ні, у нього немає ніякого перекладача. Тренерський штаб розмовляє англійською, тому один із тренерів, коли треба щось пояснити – завжди знаходиться біля нього,

– сказав Михайленко.

Втім, наставник визнав певні проблеми в комунікації між Шевченком-молодшим та іншими гравцями. Натомість хавбек дортмундської Боруссії Данило Кревсун легко влився до колективу.

"Їхня адаптація пройшла доволі швидко. Кревсун мав до цього тут знайомих, він дуже комунікаційний хлопець. Так само і Шевченко. Він дуже веселий. Наразі Крістіан спілкується англійською з гравцями, які теж володіють цією мовою. Такі у команді є. Він вже свій. Переважно товаришує з хлопцями, які грають за кордоном, бо вони спілкуються англійською. Так, це важко. Це не стовідсоткове спілкування, бо він не розуміє українську. Але, все одно, почуває себе, як вдома", – зазначив тренер збірної.

Свій заключний матч у відборі Євро-2024 підопічні Дмитра Михайленка зіграють 26 березня. Суперником "синьо-жовтих" буде збірна Швейцарії. Для здобуття путівки наших хлопцям достатньо буде зіграти внічию.