"Нестримний у всіх аспектах": син Шевченка близький до підвищення після серії успішних матчів

Крістіан Шевченко в липні 2023 року підписав свій перший професійний контракт. Наразі він грає за юнацьку команду Вотфорда U-17.

У вівторок, 27 лютого, він допоміг своїй команді вийти у фінал Кубка ліги професійного розвитку U-17. Шевченко забив перший гол у півфіналі переможного матчу проти однолітків з Бернлі.

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Тренер у захваті від Шевченка

Після тріумфального поєдинку свій коментар щодо матчу дав головний тренер юнацької команди Вотфорда U-17 Том Клеверлі. Колишній гравець Манчестер Юнайтед, зокрема, оцінив гру сина Андрія Шевченка та заявив, що зовсім скоро той може піти на підвищення у структурі клубу.

Його батько мав би пишатися цим голом. Останнім часом Крістіан показує фантастичну гру. Здається, це сьомий гол в його останніх семи матчах. Він має непогані шанси піднятися у команду Вотфорда U-21, він мене вразив, Шевченко-молодший нестримний у всіх аспектах гри,

– сказав Клеверлі.

Зазначимо, що напередодні Міністерство молоді та спорту опублікувало затверджені зміни у складі футбольних збірних України на 2024 рік. У резервному списку команди U-19 знайшлося місце й Крістіану Шевченку, який має британське громадянство, але за інформацією ЗМІ, вже подав документи на отримання українського паспорта та хоче пов'язати своє футбольне майбутнє зі збірною України.