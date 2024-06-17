Тримайте його семеро: син президента Сербії хотів побитися з фанами Англії на Євро-2024

Перед матчем збірних Сербії та Англії в Гельзенкірхені відбулася бійка за участю фанатів обох команд. Серед футбольних хуліганів ледь не опинився син президента Сербії Александра Вучича.

Третій ігровий день на Євро-2024 запам'ятався не лише видовищними матчами, але й бійкою, яку влаштували вболівальники збірних Сербії та Англії. Поліціянтам довелося застосувати силу, щоб заспокоїти гарячі голови, пише 24 Канал.

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Скандал на Євро-2024 за участю сина президента Сербії

У мережі з'явилося відео бійки в одному з ресторанів у Гельзенкірхені. У ній взяли участь фанати Англії, Албанії та Сербії. На ньому видно, як вболівальники кидають стільці та перевертають столи.

За інформацією хорватських ЗМІ, у бійці хотів взяти участь Данило Вучич – син президента Сербії Александра Вучича. На відео видно, як хлопець намагається приєднатися до заворушення. Його стримують працівники військової поліції спеціального призначення "Кобра", які його охороняли.

Син президента Сербії намагається взяти участь в бійці: дивіться відео

Зазначимо, що у бійці взяли участь близько 40 осіб. Німецька поліція затримала трьох найбільш агресивних фанів.

Любителі Росії на Євро-2024