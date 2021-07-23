Іван Кузьменко, син президента клубу Сергія Кузьменка, буде відповідати за формування стратегії і вектора розвитку клубу, загальне керівництво і контроль футбольної діяльності.

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Що відомо про Івана Кузьменка

Іван Кузьменко має дипломи за спеціальностями економіст-міжнародник та перекладач з англійської мови. Був фінансовим менеджером в групі компаній "Агровіст".

23-річний Кузьменко зізнався в любові до футболу і запевнив, що зробить все, щоб команда розвивалася.

"Для мене велика честь стати частиною дружної футбольної сім'ї рідної Олександрії. Адже клуб – це невід'ємна частина мого життя. Я люблю футбол, вірю в нашу команду, тому докладу максимум зусиль для розвитку нашого клубу і футболу в Олександрії в цілому. Наше завдання – створити для наших прихильників новий якісний продукт, яким ми будемо пишатися", – сказав новий гендиректор клубу.