Иван Кузьменко, сын президента клуба Сергея Кузьменко, будет отвечать за формирование стратегии и вектора развития клуба, общее руководство и контроль футбольной деятельности.

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Что известно об Иване Кузьменко

Иван Кузьменко имеет дипломы по специальностям экономист-международник и переводчик с английского языка. Был финансовым менеджером в группе компаний "Агровист".

23-летний Кузьменко признался в любви к футболу и заверил, что сделает все, чтобы команда развивалась.

"Для меня большая честь стать частью дружной футбольной семьи родной Александрии. Ведь клуб – это неотъемлемая часть моей жизни. Я люблю футбол, верю в нашу команду, поэтому приложу максимум усилий для развития нашего клуба и футбола в Александрии в целом. Наша задача – создать для наших сторонников новый качественный продукт, которым мы будем гордиться", – сказал новый гендиректор клуба.