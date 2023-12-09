"Родичі у Росії не вірили": син легенди Динамо розповів наболіле про війну

Роман Саленко пригадав, як зустрів повномасштабне вторгнення росіян в Україну та те, що відчував у цей момент. За словами сина Олега Саленка, спілкуватися з родичами з Росії немає сенсу.

Роман Саленко, син найкращого бомбардира чемпіонату світу 1994 року Олега Саленка, розповів про свої страхи під час війни. За словами 18-річного гравця молодіжного складу Динамо, він не підтримує жодних контактів із російськими родичами.

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Навіть і до цього спілкувався дуже рідко. А коли почалася війна, то я їм нічого навіть не сказав. Була розмова, більше батька. Але чесно, зразу на цьому і закінчили. Там немає шансів. Вони всі знали, що коїться, але не всьому вірили, що ми їм говоримо,

– сказав Роман Саленко.

Кар'єра Олега Саленка

За київське Динамо Саленко виступав з 1989 по 1992 рік.

Форвард виступав у іспанських Логроньєсі (1993/94) та Валенсії (1994/95).

Також грав у шотландському Рейнджерсі, турецькому Істанбулспорі, іспанській Кордові і польській Погоні.

Через травму завершив активну кар'єру в 31 рік.

Саленко зіграв у першому матчі збірної України проти Угорщини (1:3).

У складі збірної Росії став учасником ЧС-1994.

На Мундіалі нападник став найкращим бомбардиром турніру (по 6 голів разом із Хрісто Стоїчковим), а також рекордсменом за кількістю голів в одному матчі (5 голів у ворота Камеруну).

Увійшов до історії як перший головний тренер збірної України з пляжного футболу.

Колишня дружина Олега Саленка та його син від першого шлюбу живуть у Росії. Після повномасштабного вторгнення він повністю перестав спілкуватися з Іриною. Вони познайомилися у 1987 році, а за кілька років вони зіграли весілля. Шлюб Олега протримався 13 років. У нього народився син Олександр.