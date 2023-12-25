Поки Мессі-старший збирає нагороди за підсумком футбольного року, в дитячій команді Інтер Маямі дива майстерності демонструє його 8-річний син. В одному з поєдинків Матео Мессі забив супергол за "чапель".

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Диво-гол Матео Мессі

Після помилки суперника м'яч потрапив до Мессі-молодшого, який ефектним ударом бісеклетою забив гол. У цьому епізоді маленький аргентинець скористався тим, що голкіпер вийшов далеко з воріт. Такий забитий м'яч точно сподобється його знаменитому тату.

Матео Мессі забив гол бісеклетою: дивіться відео

Подібні м'ячі забивають лише справжні майстри футболу. Чималу частку голів в падінні через себе наколотив швед Златан Ібрагімовіч та одвічний суперник Лео Мессі португалець Роналду.

Втім, і в Україні такі ефектні голи вмів забивати колишній гравець Шахтаря та Карпат Василь Кобін, за що отримав прізвисько "Вася-бісеклета".

Цікаво. У Ліонеля Мессі та його дружини Антонелли Рокуццо підростають три сини. Старший, на ім'я Тьяго, народився у 2012 році, середній Матео у 2015-му, а найменший Чіро у 2018-му.