Поки Мессі-старший збирає нагороди за підсумком футбольного року, в дитячій команді Інтер Маямі дива майстерності демонструє його 8-річний син. В одному з поєдинків Матео Мессі забив супергол за "чапель".
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Диво-гол Матео Мессі
Після помилки суперника м'яч потрапив до Мессі-молодшого, який ефектним ударом бісеклетою забив гол. У цьому епізоді маленький аргентинець скористався тим, що голкіпер вийшов далеко з воріт. Такий забитий м'яч точно сподобється його знаменитому тату.
Матео Мессі забив гол бісеклетою: дивіться відео
Подібні м'ячі забивають лише справжні майстри футболу. Чималу частку голів в падінні через себе наколотив швед Златан Ібрагімовіч та одвічний суперник Лео Мессі португалець Роналду.
Втім, і в Україні такі ефектні голи вмів забивати колишній гравець Шахтаря та Карпат Василь Кобін, за що отримав прізвисько "Вася-бісеклета".