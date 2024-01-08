Талант закладений у генах: 8-річний син Мессі оформив хет-трик за Інтер – шедевральне відео

Ліонель Мессі продовжить свої виступи за Інтер Маямі. Водночас один із синів чемпіона світу не відстає від свого зіркового батька.

8-річний син Матео, який є другою дитиною у сім'ї Ліонеля Мессі та Антонеллі Рокуццо, продемонстрував свої футбольні вміння в одному з матчів за дитячу команду Інтер Маямі. Вже у такому юному віці хлопець показує зрілий футбол, який схожий до гри його легендарного батька, пише 24 Канал.

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Підростає гідна заміна Ліонелю Мессі

У соцмережах з'явилась нарізка дії Матео під час поєдинку, а зокрема хет-трик юного футболіста в одному з матчів в США. Другий гол сина Лео вартує особливої уваги.

Матео вже у свої лише 8 років виділяється технікою, завзяттям та ударом. Однак є головна відмінність між грою Матео та його батьком Ліонелем. Ударна нога Лео – ліва. Натомість у нього первістка – права. Але це не применшує красу гри обох футболістів.

Син Мессі забив хет-трик за дитячу команду Інтер Маямі: дивіться відео

Нагадаємо, що саме Матео познущався із батька під час офіційної презентації Ліонеля в Інтер Маямі. Тоді 8-річний син Лео курйозно прокинув поміж ніг батька футбольний м'яч та переможно підійняв руки у гору. Чим неабияк підійняв настрій уболівальникам, які зібрались на трибунах.

Ліонель та Антонелла виховують трьох дітей. Окрім Матео у сім'ї ще є сини Тьяго та Сіро.

Нагадаємо, що аргентинський футболіст перебрався за океан у липні 2023-го, підписавши контракт до кінця 2025-го року. У футболці американського клубу Мессі вже провів 14 матчів, у яких забив 11 голів та віддав 5 асистів.

Вже із 20 січня Інтер із Маямі проведе товариський матч проти Сальвадору.