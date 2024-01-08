8-летний сын Матео, являющийся вторым ребенком в семье Лионеля Месси и Антонелли Рокуццо, продемонстрировал свои футбольные умения в одном из матчей за детскую команду Интер Майами. Уже в таком юном возрасте парень показывает зрелый футбол, похожий на игру его легендарного отца, пишет 24 Канал.

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Подрастает достойная замена Лионелю Месси

В соцсетях появилась нарезка действия Матео во время поединка, в том числе хет-трик юного футболиста в одном из матчей в США. Второй гол сына Лео стоит особого внимания.

Матео уже в свои 8 лет выделяется техникой, рвением и ударом. Однако есть главное отличие между игрой Матео и его отцом Лионелем. Ударная нога Лео – левая. Зато у него первенца – правая. Но это не умаляет красоту игры обоих футболистов.

Сын Месси забил хет-трик за детскую команду Интер Майами: смотрите видео

Напомним, что именно Матео поиздевался над отцом во время официальной презентации Лионеля в Интер Майами. Тогда 8-летний сын Лео курьезно прокинул среди ног отца футбольный мяч и победно поднял руки в гору. Чем изрядно поднял настроение собравшимся на трибунах болельщикам.

Лионель и Антонелла воспитывают троих детей. Кроме Матео в семье есть сыновья Тьяго и Сиро.

Напомним, что аргентинский футболист перебрался за океан в июле 2023 года, подписав контракт до конца 2025 года. В футболке американского клуба Месси уже провел 14 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 5 ассистам.

Уже с 20 января Интер из Майами проведет товарищеский матч против Сальвадора.