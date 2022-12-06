Лео б не схвалив: син Мессі жбурнув жуйку у фанатів Аргентини на ЧС-2022 – демонстративне відео

Аргентина разом із Ліонелем Мессі пробилась у чвертьфінал чемпіонату світу-2022 з футболу. У Лео на Мундіалі у Катарі є потужна підтримка у вигляді його родини.

Дружина Антонелла та сини Чіро, Матео та Тьяго підтримали Ліонеля з трибун у матчі в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 Аргентина – Австралія. Підтримка рідних надихнула Мессі на гол. Саме Лео відкрив рахунок на 35-й хвилині поєдинку.

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Поведінка, яка змушує почервоніти Мессі

Однак не обійшлось без епічного інциденту на трибунах за участі одного з синів капітана збірної Аргентини. 7-річний Матео витягнув жуйку з рота та жбурнув її у бік аргентинських фанатів. Хлопчику б точно дісталось від Ліонеля за такий вчинок у сторону рідних уболівальників.

Але поки Лео був на футбольному полі, червоніти довелось його дружині Антонеллі, яка ледь заспокоїла юного бешкетника.

Син Мессі кинув жуйку у фанатів Аргентини: відео інциденту

Цікаво, що раніше сам Ліонель розповідав про характер своїх синів: "Матео – просто жахливий, ще той персонаж. Вони з Тьяго абсолютно різні. Тьяго – феномен, він дуже хороший, а Матео повна протилежність – су*ий син".

Нагадаємо, що Аргентина в 1/8 фіналу ЧС-2022 переграла Австралію з рахунком 2:1.

У чвертьфіналі аргентинці зустрінуться з Нідерландами. Матч відбудеться 9 грудня о 21:00.

Ліонель Мессі на Мундіалі у Катарі відзначився 3 голами у 4-х поєдинках та одним асистом.