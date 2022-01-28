Син Коломойського став віцепрезидентом та гравцем столичного Будівельника

Київський Будівельник привітав із днем ​​народження Ізраеля Коломойського, який два попередні сезони провів у складі Дніпра. 22-річний захисник тривалий час був присутній на домашніх іграх київського клубу.

У привітанні киян наголошується, що у Будівельнику Коломойський обіймає посаду віцепрезидентом клубу з баскетбольних операцій. Також Ізраель з'явився у заявці команди на сайті ФБУ.

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"Вітаємо з Днем Народження віцепрезидента Будівельника з баскетбольних операцій Ізраеля Коломойського. Бажаємо Ізраелю міцного здоров’я, натхнення і щоденних професійних успіхів. Удачі в баскетболі та поза ним!", – повідомляє пресслужба клубу.

Дебютувати захисник за столичний клуб зможе вже у п'ятницю, 28 січня, у виїзному матчі проти Черкаських Мавп – єдиній грі тижня у Суперлізі.

Що відомо про кар'єру Коломойського