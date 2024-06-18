"Селтікс" до цієї зустрічі підходили з перевагою у рахунку 3:1. Тож їм залишалося здобути останню перемогу для здобуття титулу, що вони успішно й зробили, пише 24 Канал.

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Історичний результат для України

Доля поєдинку була вирішена вже у першій половині зустрічі. Господарі майданчика до перерви зробили собі гандикап у 21 очко, після чого спокійно довели гру до перемоги з рахунком 106:88.

Для Бостона це чемпіонство стало першим за 16 років. "Селтікс" тепер найуспішніший клуб у НБА з 18 титулами, випередивши Лос-Анджелес Лейкерс (17).

Ця перемога стала особливою також для українського баскетболу. Святослав Михайлюк виграв своє перше чемпіонство в кар'єрі в найсильнішій лізі світу.

Важливо. До цього лише один українець здобував титул у НБА – понад 20 років тому це вдавалося Станіславу Медведенку, який у складі Лос-Анджелес Лейкерс ставав чемпіоном у 2001 та 2002 роках

Зазначимо, що у фінальній серії сезону Святослав Михайлюк з’являвся на майданчику у трьох матчах. Він зіграв майже 15 хвилин у сумі, протягом яких набрав 5 очок та відзначився двома результативними передачами.

Короткі відомості про кар'єру Святослава Михайлюка