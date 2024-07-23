Федерація футболу Румунії повідомила про припинення співпраці з Едвардом Йорданеску. Контракт 46-річного фахівця завершується наприкінці липня цього року.

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Ще одна відставка після Євро-2024

За інформацією офіційного сайту організації, Йорданеску прийняв рішення не продовжувати угоду. У федерації із розумінням поставилися до відставки тренера. Вони подякували йому за виконану роботу та побажали подальших успіхів.

Зазначимо, що Йорданеску очолив збірну Румунії у січні 2022 року. Під його керівництвом "триколірні" з першого місця в групі вийшли на Євро-2024.

На фінальному турнірі румуни сенсаційно розгромили Україну (3:0), поступилися Бельгії (0:2) та розписали мирову зі Словаччиною (1:1). За підсумком групового турніру команда Йорданеску вийшла до 1/8 фіналу, де поступилися Нідерландам з рахунком 0:3.

Додамо, що на клубному рівні Йорданеску успішно тренував ЧФР Клуж, який привів до чемпіонства та виграшу Суперкубка Румунії.

Його батько Ангел Йорданеску тренував збірну Румунії упродовж трьох періодів. Найвище досягнення на чемпіонаті світу – чвертьфінал турніру 1994 року, а от на Євро-1996 – останнє місце в групі.

Нагадаємо, що раніше подав у відставку головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт, який працював з "Трьома левами" з 2016 року.