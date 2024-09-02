Ромео Бекхем, син Девіда Бехкема, у 22-річному віці вирішив закінчити професійну кар'єру футболіста. Юнак вирішив спробувати себе в іншому амплуа.

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Син Бекхема вирішив стати моделлю

Повідомляють, що Ромео Бекхем, вирішив покінчити з футболом. Хлопець вирішив стати топ-моделлю. Також є інформація, що ексфутболіст вже приєднався до престижного модельного агенства в Парижі.

За свою недовгу кар'єру Ромео встиг пограти у США та другій команді представника Англійської Прем'єр-Ліги – Брентфорді. У січні 2023 року, молодий Бекхем переходив до "бджілок" у статусі найкращого асистента в МЛС.

22-річний англієць у 20 матчах юнацького чемпіонату США забив 2 голи та віддав 10 асистів.