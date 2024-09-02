Ромео Бекхэм, сын Дэвида Бехкема, в 22-летнем возрасте решил закончить профессиональную карьеру футболиста. Юноша решил попробовать себя в другом амплуа.

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Сын Бекхэма решил стать моделью

Сообщают, что Ромео Бекхэм, решил покончить с футболом. Парень решил стать топ-моделью. Также есть информация, что экс-футболист уже присоединился к престижному модельному агентству в Париже.

За свою недолгую карьеру Ромео успел поиграть в США и второй команде представителя Английской Премьер-Лиги – Брентфорде. В январе 2023 года, молодой Бекхэм переходил к "пчелкам" в статусе лучшего ассистента в МЛС.

22-летний англичанин в 20 матчах юношеского чемпионата США забил 2 гола и отдал 10 ассистов.