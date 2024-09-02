Артем Довбик опублікував допис після гри з Ювентусом, у якому його команда зіграла у нічию з рахунком 0:0. 27-річний форвард висловив свою думку щодо результатів римлян на початку італійського чемпіонату.

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Артем Довбик хоче допомагати Ромі

Після нічийної гри з Ювентусом Артем зізнався, що має велике бажання допомагати свої новій команді. Український нападник попри невдачі римського колективу вірить в те, що все складеться як треба, але через певний час.

Я хочу дати більше команді, але є процес, якого не уникнути. Наполегливість і працьовитість – ключ до всього,

– написав Довбик.

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Допис Артема Довбика після матчу з Ювентусом/ Фото з інстаграму футболіста

Зазначимо, що у перших трьох турах елітного італійського дивізіону, підопічні Даніеле де Россі набрали, лише 2 очки та займають 17-ту сходинку у турнірній таблиці. Українець тричі виходив у стартовому складі, але жодного разу не відзначався результативними діями.