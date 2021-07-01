Підтримка сім'ї на відстані

Батьки та сини Андрія Ярмоленка прокоментували тріумф української збірної у грі зі шведами. Сім'я футболіста шалено хвилювалась за Андрія, який у ролі капітана вів команду вперед до чвертьфіналу Євро-2020. Усією родиною вони дивились гру у рідному Чернігові. Як розповіла мама, єдиний, хто не додивився матч до завершення був молодший син гравця Данило, який заснув у додатковий час.

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Батько та старший син лідера збірної України Іван зізнались, що найбільші хвилювання були на старті поєдинку, початку був дуже складним та напруженим. Завданням України було прорватись вперед та довести матч до перемоги. За словами хлопчика, він дуже пишається батьком.

Для мене матч був важким. Ми за татуся переживаємо і дуже радіємо, коли він забиває гол,

– сказав 8-річний Іван.

Бій не на життя, а на смерть

Микола Ярмоленко, батько вінгера, розповів, що після переможного поєдинку не міг довго заснути. Емоції переповнювали та тримали його аж до третьої години ночі. Він зізнався, що після зустрічі багато друзів телефонували та вітали з перемогою.

Бій не на життя, а на смерть. Вся Україна вболівала за наших хлопців. Кричали "Давай, Україно! Вперед!" На емоціях до 3-ї ночі не зміг заснути. Це радість. Радість кожної людини, яка живе футболом, вболіває. Тим більше, що там грає наш син. Ваня намагається грати в футбол, тренується. Природно, тато їх муштрує: як треба робити, як треба набивати м'яч, як треба приймати його

– зазначив батько Андрія.

Мама ж показала, де жив Ярмоленко, його кімнату та нагороди. Зараз там живуть сини. Валентина Ярмоленко зізналась, що дуже хвилюється за здоров'я сина під час поєдинків та пишається Андрієм.

Як вдарять Андрію по ногах, я теж сиджу плачу. Даня не витримав, заснув, а ми втрьох сиділи переживали. Андрій тут ріс. Тут його нагороди. Частину віддали в спортшколу. Тут його бутси, в яких він грав. Я пишаюся, що у мене такий син,

– зазначила мама Андрія.