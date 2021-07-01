Поддержка семьи на расстоянии
Родители и сыновья Андрея Ярмоленко прокомментировали триумф украинской сборной в игре со шведами. Семья футболиста безумно волновалась за Андрея, который в роли капитана вел команду вперед в четвертьфинал Евро-2020. Всей семьей они смотрели игру в родном Чернигове. Как рассказала мама, единственный, кто не досмотрел матч до завершения был младший сын игрока Даниил, который заснул в дополнительное время.
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Отец и старший сын лидера сборной Украины Иван признались, что наибольшие волнения были на старте поединка, в начале был очень сложным и напряженным. Задачей Украины было прорваться вперед и довести матч до победы. По словам мальчика, он очень гордится отцом.
Для меня матч был тяжелым. Мы за папу переживаем и очень радуемся, когда он забивает гол,
– сказал 8-летний Иван.
Бой не на жизнь, а на смерть
Николай Ярмоленко, отец вингера, рассказал, что после победного поединка не мог долго заснуть. Эмоции переполняли и держали его до трех часов ночи. Он признался, что после встречи многие друзья звонили и поздравляли с победой.
Бой не на жизнь, а на смерть. Вся Украина болела за наших ребят. Кричали "Давай, Украина! Вперед!" На эмоциях до 3-х ночи не смог заснуть. Это радость. Радость каждого человека, который живет футболом, болеет. Тем более, что там играет наш сын. Ваня пытается играть в футбол, тренируется. Естественно, папа их муштрует: как надо делать, как надо набивать мяч, как надо принимать его
– отметил отец Андрея.
Мама же показала, где жил Ярмоленко, его комнату и награды. Сейчас там живут сыновья. Валентина Ярмоленко призналась, что очень волнуется за здоровье сына во время поединков и гордится Андреем.
Как ударят Андрею по ногам, я тоже сижу плачу. Даня не выдержал, заснул, а мы втроем сидели. Андрей тут рос. Здесь его награды. Часть отдали в спортшколу. Здесь его бутсы, в которых он играл. Я горжусь, что у меня такой сын,
– отметила мама Андрея.
- Ярмоленко уже 3 июля сможет снова заставить свою семью гордиться его игрой. Сборная Украины проведет четвертьфинальный матч Евро-2020 против Англии. Поединок состоится в Риме (Италия). Начало встречи в 22:00.
- На противостоянии будет работать немецкая бригада арбитров во главе с 45-летним Феликсом Брыхом.