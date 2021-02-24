Маркевич відреагував на ймовірність свого повернення в Металіст
Колишній головний тренер Металісту Мирон Маркевич схвалює повернення Олександра Ярославського в український футбол.
Джерело:Телеграф
Однак, Мирон Маркевич про плани Ярославського відродити Металіст дізнався зі ЗМІ. Про відновлення Металіста Ярославський заявив 23 лютого у відкритому листі.
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Як і всі, я дізнався про це (намір Ярославського відродити Металіст, – ред.) сьогодні. Здогадуватися можна про що завгодно, але не більше того. По-перше я щасливий, що Ярославський включається. Він створював ту команду, багато зусиль у неї вклав. Я просто радий, що так сталося, як колишній тренер і вболівальник Металіста,
– сказав він.
На запитання Мирону Маркевичу про те, чи хотів би він працювати у відродженому Металісті, фахівець прямої відповіді не дав, але послався на недавнє інтерв'ю, в якому сказав:
Якщо буде щось серйозне, то я подумаю. Але поки те, що мені пропонували, мене не влаштовує. Хоча подивимося, у футболі все може змінитися за один день. Але, безумовно, мені б хотілося тренувати.
Що відомо про Ярославського й Металіст
- Ярославський був президентом Металіста з 2005 до 2012 року. Олігарх придбав клуб, коли той виступав у Першій лізі. З Ярославським команда пройшла шлях до Ліги Європи та ставала срібним призером УПЛ
- За участі Ярославського у Харкові відбудували футбольну інфраструктуру та провели реконструкцію стадіону Металіст. У 2012 році арена приймала матчі Євро-2012.
- У 2012 році Ярославський продав Металіст наближеному до колишнього президента України Віктора Януковича олігарху Курченку. Той після Революції гідності втік до Росії та припинив фінансування клубу.
- Курченко відмовився продавати Металіст.
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