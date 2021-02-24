Колишній головний тренер Металісту Мирон Маркевич схвалює повернення Олександра Ярославського в український футбол.

Однак, Мирон Маркевич про плани Ярославського відродити Металіст дізнався зі ЗМІ. Про відновлення Металіста Ярославський заявив 23 лютого у відкритому листі.

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Як і всі, я дізнався про це (намір Ярославського відродити Металіст, – ред.) сьогодні. Здогадуватися можна про що завгодно, але не більше того. По-перше я щасливий, що Ярославський включається. Він створював ту команду, багато зусиль у неї вклав. Я просто радий, що так сталося, як колишній тренер і вболівальник Металіста,

– сказав він.

На запитання Мирону Маркевичу про те, чи хотів би він працювати у відродженому Металісті, фахівець прямої відповіді не дав, але послався на недавнє інтерв'ю, в якому сказав:

Якщо буде щось серйозне, то я подумаю. Але поки те, що мені пропонували, мене не влаштовує. Хоча подивимося, у футболі все може змінитися за один день. Але, безумовно, мені б хотілося тренувати.

До слова. Мирон Маркевич очолював Металіст з 2005-го по 2014 рік.

Що відомо про Ярославського й Металіст