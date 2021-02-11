Символічна збірна футболістів в Україні: кандидати

Джерело:Футбольні зірки України
В Україні готуються назвати найкращих футболістів за 2020 рік. 11 найкращих футболістів обираються серед гравців, що виступають у чемпіонаті України.
Найкращих гравців на кожній з позицій буде названо 15 лютого під час церемонії нагородження "Футбольні зірки України". У четвер, 11 лютого, оголошують імена кандидатів на кожну з позицій.
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Решта претендентів буде названо протягом дня
Нагадуємо, що трійки претендентів та переможця обирають серед гравців, що виступають у чемпіонатах України, шляхом незалежного голосування серед представників усіх клубів ПФЛ та УПЛ, а саме: тренерів, капітанів та представників пресслужби.