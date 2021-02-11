Символічна збірна футболістів в Україні: кандидати

11 лютого 2021 , 13:12
Читать новость на русском

Джерело:

Футбольні зірки України

В Україні готуються назвати найкращих футболістів за 2020 рік. 11 найкращих футболістів обираються серед гравців, що виступають у чемпіонаті України.

Найкращих гравців на кожній з позицій буде названо 15 лютого під час церемонії нагородження "Футбольні зірки України". У четвер, 11 лютого, оголошують імена кандидатів на кожну з позицій.

Читайте також Перемога Динамо в УПЛ, виліт Руху, а Циганков – найкращий бомбардир: головні інтриги сезону

Воротарі:

  • Анатолій Трубін (Шахтар)
  • Андрій Пятов (Шахтар)
  • Георгій Бущан (Динамо)

Праві захисники

  • Томаш Кендзьора (Динамо)
  • Додо (Шахтар)
  • Юхим Конопля (Десна) 

Ліві захисники

  • Віталій Миколенко (Динамо)
  • Віктор Корнієнко (Шахтар)
  • Андрейс Циганікс (Зоря)  

Центральні захисники (два переможці)

  • Валерій Бондар (Шахтар)
  • Сергій Кривцов (Шахтар)
  • Андрій Гітченко (Десна)
  • Ілля Забарний (Динамо)
  • Микола Матвієнко (Шахтар)
  • Денис Попов (Динамо)

Решта претендентів буде названо протягом дня

Нагадуємо, що трійки претендентів та переможця обирають серед гравців, що виступають у чемпіонатах України, шляхом незалежного голосування серед представників усіх клубів ПФЛ та УПЛ, а саме: тренерів, капітанів та представників пресслужби.