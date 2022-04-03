Сімон Фуркад відреагував на пост Підручного, де українець розкритикував відомих братів

Спершу на пост лідера чоловічої збірної з біатлону Дмитра Підручного відреагував Мартен Фуркад. Потім на допис відповів і його брат Сімон.

Фуркад не відмовився від своїх слів щодо росіян

Нещодавно Підручний написав у мережі пост, де розкритикував відомих братів Фуркадів, які виступили проти відсторонення російських спортсменів від міжнародних стартів. Українець послав французів вслід за російським кораблем.

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Сімон Фуркад заявив, що не підтримує вторгнення Росії на територію України. Також він наголосив, що відповідає лише за себе, а його брата краще не чіпати.

"Отже, щоб бути зрозумілим раз і назавжди: Я не підтримую війну і не підтримую російську владу. Так достатньо зрозуміло?

Додам також, що я достатньо дорослий, щоб займати власну позицію, тому не потрібно залучати брата до цієї дискусії. Тож, будь ласка, дозвольте йому відсторонитися від цієї історії", – зазначив француз.

Проте від своїх слів щодо відсторонення росіян він не відмовився. Він вважає, що більшість спортсменів з Росії просто бояться висловити свою думку.

Так, я сказав, що не підтримую це рішення про відсторонення російських спортсменів від міжнародних змагань, тому що я вважаю, що це абсолютно контрпродуктивно і є великим лицемірством,

– переконаний Фуркад-старший.

Сімон пригадав Китай та Катар

У своєму дописі Сімон також звернувся до міжнародних спортивних федерацій.

"Досить легко помітити, що міжнародні спортивні федерації та інституції в один голос виключають російських спортсменів, коли вони проводять основні спортивні заходи в країнах, які не поважають міжнародний мир і права людини.

До слова Потужна підтримка Норвегії: Екхофф прокоментувала пост Підручного, де він розкритикував Фуркадів

Де ви були, коли Сирію бомбардував той же режим, який атакував Україну? Де ви були, щоб протистояти Олімпіаді в Китаї, коли китайський уряд пригнічував народ уйгурів?

Де ви були, коли уряд Катару передав чемпіонат світу з футболу, коли вони не поважають права людини? Де ви були, коли на Гран-прі Формули-1 в Джидді уряд Саудівської Аравії атакував Ємен і кілька днів тому стратив 81 людину?" – наголосив ексбіатлоніст.

Французький спортсмен зазначив, що з перших днів війни він підтримав Дмитра та Юлію Джиму.

Я повністю розумію послання Дмитра Підручного, і навіть якщо він не бажає мені всього найкращого, я не буду його звинувачувати, тому що я співчуваю йому та ситуації, в якій зараз живе український народ,

– написав француз.

Конфлікт Підручного та братів Фуркадів