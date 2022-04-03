Сімон Фуркад відреагував на пост Підручного, де українець розкритикував відомих братів
Джерело:інстаграм Сімона Фуркада
Спершу на пост лідера чоловічої збірної з біатлону Дмитра Підручного відреагував Мартен Фуркад. Потім на допис відповів і його брат Сімон.
Фуркад не відмовився від своїх слів щодо росіян
Нещодавно Підручний написав у мережі пост, де розкритикував відомих братів Фуркадів, які виступили проти відсторонення російських спортсменів від міжнародних стартів. Українець послав французів вслід за російським кораблем.
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Сімон Фуркад заявив, що не підтримує вторгнення Росії на територію України. Також він наголосив, що відповідає лише за себе, а його брата краще не чіпати.
"Отже, щоб бути зрозумілим раз і назавжди: Я не підтримую війну і не підтримую російську владу. Так достатньо зрозуміло?
Додам також, що я достатньо дорослий, щоб займати власну позицію, тому не потрібно залучати брата до цієї дискусії. Тож, будь ласка, дозвольте йому відсторонитися від цієї історії", – зазначив француз.
Проте від своїх слів щодо відсторонення росіян він не відмовився. Він вважає, що більшість спортсменів з Росії просто бояться висловити свою думку.
Так, я сказав, що не підтримую це рішення про відсторонення російських спортсменів від міжнародних змагань, тому що я вважаю, що це абсолютно контрпродуктивно і є великим лицемірством,
– переконаний Фуркад-старший.
Сімон пригадав Китай та Катар
У своєму дописі Сімон також звернувся до міжнародних спортивних федерацій.
"Досить легко помітити, що міжнародні спортивні федерації та інституції в один голос виключають російських спортсменів, коли вони проводять основні спортивні заходи в країнах, які не поважають міжнародний мир і права людини.
До слова Потужна підтримка Норвегії: Екхофф прокоментувала пост Підручного, де він розкритикував Фуркадів
Де ви були, коли Сирію бомбардував той же режим, який атакував Україну? Де ви були, щоб протистояти Олімпіаді в Китаї, коли китайський уряд пригнічував народ уйгурів?
Де ви були, коли уряд Катару передав чемпіонат світу з футболу, коли вони не поважають права людини? Де ви були, коли на Гран-прі Формули-1 в Джидді уряд Саудівської Аравії атакував Ємен і кілька днів тому стратив 81 людину?" – наголосив ексбіатлоніст.
Французький спортсмен зазначив, що з перших днів війни він підтримав Дмитра та Юлію Джиму.
Я повністю розумію послання Дмитра Підручного, і навіть якщо він не бажає мені всього найкращого, я не буду його звинувачувати, тому що я співчуваю йому та ситуації, в якій зараз живе український народ,
– написав француз.
Конфлікт Підручного та братів Фуркадів
- Сімон Фуркад дав інтерв'ю російському телеканалу, де підтримав російських спортсменів, яких відсторонили від міжнародних стартів. Він розповів, що аналогічну позицію займає і його брат Мартен.
- Дмитро Підручний відреагував на заяву француза та вказав їм подальший напрямок. Спершу на допис українця відреагував Мартен, де він зазначив, що нібито не поділяє позицію брата.
- Підручний знайшов необхідні аргументи для Мартена.