Негідна поведінка найкращого тренера десятиліття

Перший тайм матчу завершився мінімальною перевагою нідерландців 1:0. Наприкінці першої 45-хвилинки гості з Іспанії залишились у меншості. Вилучення заробив Яннік Карраско. Таке рішення арбітра викликало обурення у головного тренера Атлетіка Дієго Сіміоне.

Цікаво Барселона зробила останню пропозицію Ліонелю Мессі

Аргентинський фахівець декілька разів протягом матчу намагався вибігти на поле. Але на заваді цьому ставав резервний арбітр. На 83-й хвилині "матрацники" таки зрівняли цифри на табло завдяки голу Анхеля Корреа. Однак втримати мирову іспанцям не вдалось. У компенсований арбітром час Науфал Бенніс поставив крапку у зустрічі – 2:1 перемога Фаєнорда.

Після фінального свистка головний тренер нідерландського клубу Арне Слот підійшов до Сіміоне подякувати за гру. Але реакція Дієго була дуже грубою Темпераментний аргентинський спеціаліст відштовхнув тренера та накинувся на нього грубими словами. У ситуацію втрутились футболісти, помічники тренерів та персонал стадіону.

Відео реакції Дієго Сіміоне

Свій перший матч у Ла Лізі Атлетіко зіграє проти Сельти. Феєнорд стартує у новому сезоні Ередивізі поєдинком проти Віллема II. Обидві зустрічі відбудуться 15 серпня.