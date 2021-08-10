Недостойное поведение лучшего тренера десятилетия

Первый тайм матча завершился минимальным преимуществом нидерландцев 1:0. В конце первой 45-минутки гости из Испании остались в меньшинстве. Удаление заработал Янник Карраско. Такое решение арбитра вызвало возмущение у главного тренера Атлетика Диего Симионе.

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Аргентинский специалист несколько раз в течение матча пытался выбежать на поле. Но на пути этому становился резервный арбитр. На 83-й минуте "матрасники" таки сравняли цифры на табло благодаря голу Анхеля Корреа. Однако удержать мировое испанцам не удалось. В компенсированное арбитром время Науфал Беннис поставил точку во встрече – 2:1 победа Фаенорда.

После финального свистка главный тренер нидерландского клуба Арне Слот подошел к Симионе поблагодарить за игру. Но реакция Диего была очень грубой. Темпераментный аргентинский специалист оттолкнул тренера и набросился на него с грубыми словами. В ситуацию вмешались футболисты, помощники тренеров и персонал стадиона.

Видео реакции Диего Симионе

Свой первый матч в Ла Лиге Атлетико сыграет против Сельты. Фейеноорд стартует в новом сезоне Высший дивизион Нидерландов по футболу поединком против Виллема II. Обе встречи состоятся 15 августа.