За даними джерела, генеральний директор каталонського клубу Ферран Ревертер провів переговори з футболістом і зробив йому нову пропозицію залишитися в клубі.
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Як повідомляє Lequipe, Мессі вже прибув на острів Ібіца для укладення контракту з французьким Парі-Сен-Жермен. Там він зустрінеться з представниками ПСЖ для завершення угоди. Символічно, що саме на Ібіці свого часу президент паризького клубу умовив Неймара на перехід в ПСЖ.
Підтверджує прийдешній перехід 34-річного Мессі в ПСЖ і брат власника парижан Халіф бін Хамада Аль-Тані: "Ходять чутки про переговори між Мессі та іншими клубами. Це неправда. Все було залагоджено давно. Ліонель на 100 відсотків буде грати в ПСЖ".
Проблеми у переході Мессі
- Керівництво французького футбольного клубу готове запропонувати Мессі угоду за схемою 2+1 – його річна зарплата складе 40 мільйонів євро.
- Але підписання контракту з ПСЖ теж не обіцяє бути легким. На території Франції діють свої фінансові правила в футболі, за дотриманням яких пильно стежить місцевий регулятор. Він уже попереджав керівництво ПСЖ про те, що клубу потрібно продати футболістів на 180 мільйонів євро для стабілізації свого бюджету, так як зараз збиток клубу складає приблизно 300 мільйонів євро.
- Купівля Мессі може ще більше поглибити фінансову ситуацію клубу, але його керівництво розраховує на збільшення обсягу продажів квитків на матчі, уніформи з його номером, та й на загальне збільшення інтересу вболівальників до клубу у всьому світі.