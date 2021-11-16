Сім хокеїстів відсторонені від гри через скандальний демарш зі збірної України

У збірній України з хокею стався скандал, коли сім гравців покинули розташування команди, яка перебувала на зборах в Угорщині, де готувалася до товариських матчів. Федерація хокею України вирішила покарати цих гравців.

Відсторонення хокеїстів

Дисциплінарний комітет Федерації хокею України тимчасово відсторонив сімох хокеїстів, які самовільно залишили лави національної збірної. Мова йде про шістьох гравців Донбасу та ще одного хокеїста Краматорська.

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Вони разом з національною командою відправилися до Будапешта. Але після конфлікту почесного президента Донбасу Бориса Колеснікова з ФХУ, отримали повідомлення покинути розташування команди та повернутися до України.

Єдиний гравець Донбасу, який не виконав це рішення – Віталій Лялька. В цей же день клуб розірвав з ним угоду.

Замість хокеїстів, які покинули збірну, до команди викликали сімох гравців київського Сокола. Але у всіх них – російське громадянство.

Кого відсторонили

Під санкції потрапили Пилип Пангелов-Юлдашев, Віталій Андрейків, Віктор Захаров, Олександр Пересунько, Микита Буценко та Ілля Коренчук, а також Павло Таран.

Вони не мають права виходити на лід у будь-яких офіційних змаганнях до тих пір, поки розглядатиметься відкриті ФХУ провадження. Їх звинувачують у зриві підготовки національних збірних до чемпіонату світу 2022 у дивізіоні 1В.

При цьому у дисциплінарному комітеті вирішили не застосовувати попередніх санкцій до юнаків з клубів Донбас та Молода гвардія, які так само покинули лави збірних до U-18 та U-20 до моменту завершення розслідування.

"Дисциплінарний комітет врахував, що рішення хлопці могли приймати під тиском, що, враховуючи вік юних спортовців, може вважатися серйозною пом’якшуючою обставиною", – заявили в ФХУ.