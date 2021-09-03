Рекорд, який увійшов в історію

36-річна зірка футболу Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром в історії усіх збірних. Завдяки цьому досягненню футболіст потрапив до Книги рекордів Гіннесса. Радісною звісткою гравець Манчестер Юнайтед поділився на своїй сторінці в інстаграмі.

Варто дізнатись Роналду отримав покарання за святкування рекордного голу і не зіграє проти Азербайджану

Футболіст виклав світлину із сертифікатом. Роналду подякував усім за це визнання та заявив, що хоче перевершити це досягнення: "Дякую Книзі рекордів Гіннесса. Завжди добре бути визнаним світовим рекордсменом. Спробуймо перевершити це досягнення".



Роналду потрапив до Книги рекордів Гіннесса / Фото з instagram.com/cristiano

Коли Роналду встановив унікальний рекорд