Сидорчук розповів, що завадило збірній перемогти Уельс

Збірна України вже прибула до Дубліна, де відбудеться перший матч у новому розіграші Ліги націй УЄФА. 8 червня українці зіграють проти Ірландії.

Сидорчук: Тренерським штабом було поставлене завдання – повернутися в Лігу А

Півзахисник національної команди Сергій Сидорчук розповів про мету збірної в Лізі націй. Також він поділився враженнями від гри проти Уельсу.

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Починаємо новий турнір. Тренерським штабом було поставлене завдання – повернутися в Лігу А. Будемо починати це робити. Ті, хто грав з Уельсом, відпочивали, а ми трішки потренувалися та провели тактичну роботу,

– сказав півзахисник.

За словами Сергія, команда болісно відреагувала на поразку у матчі проти Уельсу, підтримка фанатів допомагає реабілітуватися футболістам збірної України.

"Після гри в Кардіффі болісні відчуття, ще нічого не закінчилося – рана кровоточить. Чим прекрасний футбол, так це тим, що в тебе завжди є другий шанс. Після поєдинку з Уельсом в роздягальні була така обстановка, якої я не бачив за все своє футбольне життя. Важка атмосфера, тиша. Але потім ми побачили в соцмережах, що говорили й писали люди. Стало легше це переносити. Хочу подякувати всім уболівальникам, усім людям в Україні, які дивилися матчі й писали нам побажання", – зазначив Сидарчук.

Також гравець поділився думками про те, чого ж все-таки не вистачило команді для перемоги у фіналі відбору на ЧС-2022.

Що нам завадило забити Уельсу? Тільки голкіпер, я вважаю. Подивилися статистику, переглянули в повторі моменти. Тільки голкіпер. Щодо непризначеного пенальті – я гадаю, він був. Проте що було — то й було. Я вважаю, що арбітру вже дісталося від наших уболівальників,

– заявив Сергій.

"Хлопці підтримали Андрія Ярмоленка. Йому вже легше, але ще потрібен час, щоб відновитися й відійти морально від того поєдинку. Він – наш лідер. Ми йому допоможемо. Рухаємося вперед", – додав футболіст.

За крок до мрії

Збірна України була близька до того, щоб поїхати на чемпіонат світу-2022 до Катару. У півфінальному відбірковому поєдинку українці тріумфували, здолавши Шотландію. Гра закінчилася з рахунком 1:3.

Та у фіналі "синьо-жовтим" не вдалося повторити успіх. Прикрий автогол Андрія Ярмоленка подарував Уельсу путівку на Мундіаль.

8 червня збірна України зіграє перший матч у новому розіграші Ліги націй УЄФА. Початок гри о 21:45.