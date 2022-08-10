За бійку та суперечки: Динамо втратило двох ключових гравців на матч з Бенфікою

Київське Динамо зіграє у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Бенфіки. Але в першому матчі киянам не допоможуть Сергій Сидорчук та Денис Гармаш.

Динамо вже зіграло чотири матчі у кваліфікації Ліги чемпіонів. Спочатку кияни пройшли турецький Фенербахче, а після цього – австрійський Штурм. Тепер на черзі – португальська Бенфіка.

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За ці чотири матчі одразу двоє гравців Динамо отримали перебір жовтих карток (по три), відтак будуть змушені пропустити перший матч проти Бенфіки. Це капітан киян Сергій Сидорчук та Денис Гармаш, повідомляє 24 канал.

Сидорчук та Гармаш отримали по попередженню ще в першому матчі проти Фенербахче. При цьому що Гармаш в цьому матчі вийшов на заміну лише на 77-й хвилині.

У другому матчі проти Фенербахче знову обоє гравців отримали попередження. Сидорчук отримав жовту картку в першому таймі, а Гармаш – в овертаймі. При цьому що попередження для Гармаша було за неспортивну поведінку. І він теж вийшов на поле лише в другому таймі на заміну.

У першому матчі проти Штурму обоє гравців зіграли, але їм вдалося уникнути покарання від арбітра.

Втрата контролю

Другий матч між Динамо та Штурмом відзначився лише однією жовтою карткою до 90-ї хвилини матчу. Її отримав Станкович ще на початку зустрічі. Та вже після цього команди на двох заробили по шість жовтих карток, одна з яких стала червоною.

Почалося все з того, що на 90+5 хвилині Газібегович грубо зіграв проти Вівчаренка. За свого партнера вирішив заступитися Сидорчук, відтак на полі виникла штовханина. Саме за це Сидорчук і отримав жовту картку. А разом з ним і Саркарія, який в овертаймі отримає другу жовту картку та залишить команду в меншості.

Коли почався овертайм, своє попередження отримав і Гармаш. Він почав висловлювати претензії до бокового арбітра за те, що той віддав м'яч супернику. І хоч Циганков намагався заспокоїти його, Гармаш вирішив посперечатися і з головним арбітром матчу, за що одразу отримав покарання.

Саме через це головний тренер Динамо Мірча Луческу і замінив Гармаша на 99-й хвилині, хоча той лише на 82-й хвилині вийшов на заміну.

"Заміна Гармаша була пов'язана з тим, що він почав нервувати та протестувати, що неприйнятно для професійного гравця з його досвідом. З цим і була пов'язана його заміна, адже він міг створити великі проблеми для нашої команди", – розповів після гри Мірча Луческу.

Тепер Динамо не зможе розраховувати на Сидорчука та Гармаша у першому матчі проти Бенфіки. Ця гра відбудеться 17 серпня у польському місті Лодзь. Розпочнеться гра о 22:00 за київським часом (21:00 за місцевим).

Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 23 серпня, на "Ештадіу ду Бенфіка". Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом (20:00 за місцевим).

Переможець двоматчевого протистояння потрапить до групового раунду Ліги чемпіонів, команда, що програє – до групового раунду Ліги Європи.