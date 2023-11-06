Теніс близький до закінчення ганьби: Швьонтек вибила "нейтральну" білоруску за крок до фіналу

У мексиканському Канкуні підходить до завершення Підсумковий турнір WTA. У ніч з 5 на 6 листопада відбувся другий півфінал, у якому зустрічалися перша та друга ракетки світу.

Аріна Сабаленко – Іга Швьонтек (Польща) 0:2 (3:6, 2:6)

Тенісистки вдесяте зустрічалися між собою. Польська тенісистка здобула сьому перемогу та опинилася у кроці від повернення тенісу до нормального стану, у якому лідер світового рейтингу має прапор, гімн та не підтримує диктатуру, пише 24 Канал.

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Швьонтек наочно продемонструвала, хто є лідером жіночого тенісу

Для того, щоб закінчити 2023 рік у статусі першої ракетки світу Іга Швьонтек обов'язково повинна тріумфувати на Підсумковому турнірі в Канкуні. Півфінальна зустріч дала їй змогу не тільки наблизитися до своєї мети, а й в очному протистоянні довести світовій спільноті, хто є номером один у жіночому тенісі, про це ж говорила й "нейтральна" спортсменка напередодні зустрічі.

Під час матчу все стало на свої місця. Початок першого сету був досить рівним, суперниці взяли по 1 гейму, після чого на подачі Швьонтек виник перший брейк-поінт. Полька змогла його відіграти та одразу зробила свій брейк. Далі суперниці виграли по 1 своїй подачі у боротьбі, після чого забирали їх під нуль, у результаті – 6:3 перемогла Іга.

У другому сеті польська тенісистка не дозволила суперниці жодного разу дійти навіть до рахунку 40:40 на своїй подачі та зробила 2 брейки, здобувши підсумкову перемогу з рахунком 6:2.

Усього тенісистки провели на корті 1 годину 37 хвилин. Велика подруга України Іга Швьонтек зробила 2 ейси при 1 подвійній помилці, реалізувала 3 із 7 брейк-поінтів та виграла усі 9 геймів на своїй подачі.

. Для того, щоб повернути статус першої ракетки світу полька має у фіналі перемагати американку Джессіку Пегулу. Матч відбудеться 7 листопада о 00:30

Дивіться відеоогляд матчу Сабаленко – Швьонтек