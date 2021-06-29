Перервала прокляття: Швейцарія вперше за 67 років зіграє в 1/4 фіналі Євро або ЧС

Збірна Франції несподівано вилетіла в 1/8 фіналу Євро-2020. ЇЇ кривдником стала Швейцарія, яка нарешті перервала свою чорну смугу на великих турнірах.

Диво на футбольному полі від Швейцарії

Швейцарська збірна крокує за трофеєм Євро-2020. Команда вибила з турніру одного з фаворитів та чемпіонів світу Францію. Наступним суперником швейцарців буде збірна Іспанії, яка вже кусає лікті та "ламає" собі голову, як обіграти цю космічну команду.

Більше про матч Швейцарія сенсаційно "викинула" Францію з Євро-2020, Мбаппе не забив вирішальний пенальті: відео

Швейцарія вперше за 67 років зіграє у чвертьфіналі чемпіонату Європи-2020 або чемпіонату світу. Востаннє ця збірна доходила до такої стадії ще у далекому 1954 році. Було це на чемпіонаті світу на рідній швейцарській землі. Тоді чемпіонами Європи стала Німеччина.

Як Швейцарія "винесла" Францію з Євро-2020: головне

Гостям вдалось забити швидкий гол, який шокував не лише команду Дідьє дешама, а й увесь футбольний світ. У першій 45-хвилинці Франція виглядала беззубо. Що не скажеш про гру у другому таймі.

Карім Бензема оформив дубль та вивів французів вперед. Поль Погба розкішним ударом збільшив перевагу та фактично розставив усі крапки над "і" щодо переможця матчу. Але підопічні Владимира Петковича не опустили руки та перевели гру у додаткові тайми.

У наступні 30 хвилин команди не змогли визначити переможця. На нас чекала перша серія післяматчевих пенальті на Євро-2020. Футболісти впевнено реалізовувати свої 11-метрові удари. Коли до позначки підійшов Мбаппе усі були впевнені у Кіліану, але зірковий гравець не впорався з хвилюванням та схибив.

Голкіпер Зоммер парирував удар та спершу не зрозумів, що вивів Швейцарію в 1/4 фіналу Євро. Лише через декілька секунд воротар емоційно разом із командою святкував на футбольному полі.

Матч 1/4 фіналу Євро-2020 Швейцарія – Іспанія відбудеться у п'ятницю, 2 липня, у Санкт-Петербургу.