Хто виграє групу А: онлайн-трансляція матчу Швейцарія – Німеччина на Євро-2024

Збірні Швейцарії та Німеччини зіграють на чемпіонаті Європи 23 червня 2024. Трансляцію гри у Франкфурті-на-Майні можна дивитися онлайн на сайті 24 Каналу.

У неділю, 23 червня, пройдуть перші матчі останнього туру групової стадії Євро-2024. Центральний із них відбудеться у Франкфурті-на-Майні, де Німеччина зійдеться зі Швейцарією, пише 24 Канал.

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Бій за перше місце

Обидві команди вже де-факто вийшли в 1/8 фіналу. Німеччина випереджає Швейцарію на два очки, тому в разі перемоги або нічиєї посяде перше місце у групі.

Підопічні ж Якіна мають перемагати Бундестім задля виграшу квартету. Втім "нейтрали" ще і можуть втратити друге місце. Правда, для цього треба, щоб Шотландія обіграла Угорщину та компенсувала різницю у -6 голів у порівнянні зі швейцарцями.

Тому по суті гра навряд чи матиме принциповий характер. До того ж у Швейцарія є кілька втрат кадрових, адже під питанням участь у матчі Шера, Цубера та Закарії. Та і поберегти сили на плей-оф слід.

Варто зазначити, що переможець групи вийде в 1/8 фіналу на друге місце квартету С (Англія, Словенія, Данія, Сербія). У свою чергу друге місце битиметься з Італією або Хорватією, що менш ймовірно.

Орієнтовні склади:

: Зоммер – Аканджі, Ельведі, Родрігес – Відмер, Рідер, Джака, Ебішер – Варгас, Емболо – Ндоє.: Ноєр – Кімміх, Рюдігер, Шлоттербек, Раум – Гросс, Кроос, Джан – Мусіала, Фюллькруг, Сане.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Швейцарія – Німеччина користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Швейцарія – Німеччина. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.