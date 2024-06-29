Швейцарія відривається від чинного чемпіона Європи: Варгас подвоює перевагу команди

У суботу, 29 червня, розпочалися матчі 1/8 фіналу Євро-2024. У першому поєдинку змагаються команди Швейцарії та Італії.

Гра відбувається у Берліні на "Олімпіаштадіон". Швейцарія протистоїть чинному чемпіону Європи, пише 24 канал.

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Перший гол у матчі

Фройлер зупинив простріл Варгаса з лівого флангу і пробив у ближній кут. Таким чином, Швейцарія відкрила рахунок у матчі.

Гол Фройлера: дивіться відео

Другий гол від Швейцарії

На 46-й хвилині Варгас у штрафному прийняв передачу з лівого флангу від Ебішера і відправив м'яч точно в "дев'ятку".

Відео другого голу у матчі

Відзначимо, що сьогодні, 29 червня, відбудеться також матч Німеччина – Данія о 22:00 за київським часом.