У суботу, 14 листопада, збірна Швейцарії зіграє проти Іспанії в Лізі націй. Обидві команди є суперниками збірної України в Лізі націй. Букмекери дали свій прогноз на цей матч.

Результат цього матчу багато в чому вплине на те, яке місце збірна України посяде у своїй групі ліги націй. Поки наша команда йде на третьому місці. Однак українці мають однакову кількість очок з німцями – по шість. Лідирує збірна Іспанії, в якої сім очок. Збірна Швейцарії є аутсайдером, набравши лише два бали.

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Поразка збірної Швейцарії в цьому матчі вбереже Україну ввід вильоту з елітного дивізіону. І матч між збірним Швейцарії та України у вівторок, 17 листопада, може перетворитися на чисту формальність (за умови, що українці втратять можливість поборотися за перше місце в групі). Тож швейцарці будуть робити все можливе, щоб перемогти Іспанію.

Іспанії теж треба перемагати. Адже після цього матчу на них очікує важкий поєдинок проти Німеччини вдома. Ця гра теж відбудеться 17 листопада.

Шанси на перемогу в цьому матчі значно кращі у збірної Іспанії. У букмекерській конторі Marathonbet ставки на перемогу "фурії роха" приймають з коефіцієнтом 1,97. Натомість перемога збірної Швейцарії оцінена коефіцієнтом 4,50. Нічия у матчі – 3,65.

Збірна Іспанії мало забиває голів у 2020 році. Лише в одному матчі їй вдалося забити більше, аніж один гол. І було це в матчі зі збірної України, коли іспанці перемогли 4:0. З Німеччиною на виїзді вони зіграли 1:1, внічию 0:0 закінчився і товариський матч проти Португалії. Мінімальну перемогу 1:0 команда здобула над швейцарцями, і з таким же рахунком програла українцям. 11 листопада товариський матч проти Нідерландів закінчився внічию 1:1.

У швейцарців ситуація зі голами в матчі дещо краща. З шести матчів не забили лише в одному. От тільки команда жодного разу не перемогла у 2020 році. Все почалося з поразки українцям (збірна України перемогла 2:1 у Львові). Після цього була нічия з німцями 1:1 та поразка у товариській грі Хорватії 1:2. Далі був матчі з іспанцями, де вони зазнали вже згаданої мінімальної поразки (саме цей матч став єдиним, де швейцарці не забили). Зіграла команда і в феєричну нічию 3:3 з німцями. А вже 11 листопада програла Бельгії на виїзді 2:1. От і виходить, що швейцарці забивають, але лише в одному матчі з п'яти – більше одного голу.

Відтак букмекери не очікують, що в цьому матчі буде "злива голів". Ставка на "тотал голів матчу більше 2,5" – аж 2,04. Водночас "тотал голів матчу менше 2,5" – 1,95.