Сан-Марино – Англія 0:10
Голи: Магвайр, 6, Фаббрі, 15 (авт.), Кейн, 27 (п), 32, 39 (п), 42, Сміт-Роу, 58, Мінгс, 69, Абрахам, 78, Сака, 80
Вилучення: Россі, 68 (Сан-Марино)
Господарі були явними андердогами у цьому протистоянні. Вже на 6-й хвилині матчу гості відкрили рахунок. Фоден зробив якісну подачу з кутового прямо на голову Магвайра.
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Не минуло й десяти хвилин, як англійці подвоїли перевагу. Однак зробили це за допомогою гравця суперника. Сака з розвороту завдав дуже легкого удару. Здавалось, що голкіпер Сан-Марино повинен був впоратись з пострілом, який був навіть схожий більше на передачу. Але на шляху до його рук м'яч знайшов ногу його партнера по збірній Фаббрі. М'яч після рикошету змінив траєкторію та попрямував у сітку володінь господарів – 0:2.
Фоден ударом ножицями ледь не забив гол-красень. Однак на цьому епізод не був завершений. М'яч, коли летів за межі поля, зачепив руку суперника. Арбітр після відеоперегляду вказав на 11 метрів. Пенальті взявся виконувати Кейн, який спокійно пробив у центр воріт.
Філ Фоден / Фото twitter.com/ManCity
Далі була справжня феєрія Кейна. Гаррі за 15 хвилин оформив покер – чотири голи у матчі. Нападник Тоттенхема пробив з-під захисника після подачі з флангу та оформив дубль – 0:4.
На 39-й хвилині англійці знову заробили право на пенальті. М'яч після удару головою від Кейна знайшов руку суперника – 11-метровий для "трьох левів". Сам Гаррі вдруге підійшов до позначки та другий раз став переможцем у дуелі з голкіпером Сан-Маріно.
Наприкінці першого тайму Кейн забив свій четвертий гол у матчі. Форвард майстерно обіграв опікуна та поставив яскраву крапку у першій 45-хвилинці. Перший тайм завершився із рахунком 0:6 на користь Англії.
Сан-Марино – Англія / Фото twitter.com/England
Після перерви побиття господарів продовжилось. Абрахам на початку другої частини гри пробив трохи вище воріт. Абрахам красиво п'яткою скинув під удар Сміт-Роу, який більярдним ударом у кут воріт забив сьомий гол збірної у цьому поєдинку.
Вже на наступній хвилині англійці змусили голкіпера господарів восьмий раз виймати м'яч із власної сітки воріт. Мінгс найкраще зіграв на другому поверсі після подачі зі штрафного – 0:8.
На 78-й хвилині вже Абрахам не став автором результативної передачі, а сам оформив гол. Александер-Арнольд класно закинув у штрафний на Таммі. Нападник Роми майстерно прийняв м'яч на коліно та другий дотик пробив у ворота Сан-Марино.
Вже через дві хвилини гості поставили крапку у зустрічі. Сака впритул головою розстріляв ворота гостей.
- Англія розтрощила Сан-Марино з рахунком 0:10. Команда Гарета Саутгейта з першого місця у групі I на пряму вийшла на чемпіонат світу-2022 у Катарі.
- У плей-офф потрапила Польща.
- Із Сан-Марино все прогнозовано – остання шоста позиція у таблиці з нулем в активі.
Сан-Марино – Англія відеоогляд