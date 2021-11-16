Сан-Марино – Англія 0:10

Голи: Магвайр, 6, Фаббрі, 15 (авт.), Кейн, 27 (п), 32, 39 (п), 42, Сміт-Роу, 58, Мінгс, 69, Абрахам, 78, Сака, 80

Вилучення: Россі, 68 (Сан-Марино)

Господарі були явними андердогами у цьому протистоянні. Вже на 6-й хвилині матчу гості відкрили рахунок. Фоден зробив якісну подачу з кутового прямо на голову Магвайра.

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Не минуло й десяти хвилин, як англійці подвоїли перевагу. Однак зробили це за допомогою гравця суперника. Сака з розвороту завдав дуже легкого удару. Здавалось, що голкіпер Сан-Марино повинен був впоратись з пострілом, який був навіть схожий більше на передачу. Але на шляху до його рук м'яч знайшов ногу його партнера по збірній Фаббрі. М'яч після рикошету змінив траєкторію та попрямував у сітку володінь господарів – 0:2.

Фоден ударом ножицями ледь не забив гол-красень. Однак на цьому епізод не був завершений. М'яч, коли летів за межі поля, зачепив руку суперника. Арбітр після відеоперегляду вказав на 11 метрів. Пенальті взявся виконувати Кейн, який спокійно пробив у центр воріт.



Філ Фоден / Фото twitter.com/ManCity

Далі була справжня феєрія Кейна. Гаррі за 15 хвилин оформив покер – чотири голи у матчі. Нападник Тоттенхема пробив з-під захисника після подачі з флангу та оформив дубль – 0:4.

На 39-й хвилині англійці знову заробили право на пенальті. М'яч після удару головою від Кейна знайшов руку суперника – 11-метровий для "трьох левів". Сам Гаррі вдруге підійшов до позначки та другий раз став переможцем у дуелі з голкіпером Сан-Маріно.

Наприкінці першого тайму Кейн забив свій четвертий гол у матчі. Форвард майстерно обіграв опікуна та поставив яскраву крапку у першій 45-хвилинці. Перший тайм завершився із рахунком 0:6 на користь Англії.



Сан-Марино – Англія / Фото twitter.com/England

Після перерви побиття господарів продовжилось. Абрахам на початку другої частини гри пробив трохи вище воріт. Абрахам красиво п'яткою скинув під удар Сміт-Роу, який більярдним ударом у кут воріт забив сьомий гол збірної у цьому поєдинку.

Вилучення! На 68-й хвилині у Сан-Марино з'явились додаткові проблеми. Другу жовту картку перед собою побачив Россі.

Вже на наступній хвилині англійці змусили голкіпера господарів восьмий раз виймати м'яч із власної сітки воріт. Мінгс найкраще зіграв на другому поверсі після подачі зі штрафного – 0:8.

На 78-й хвилині вже Абрахам не став автором результативної передачі, а сам оформив гол. Александер-Арнольд класно закинув у штрафний на Таммі. Нападник Роми майстерно прийняв м'яч на коліно та другий дотик пробив у ворота Сан-Марино.

Вже через дві хвилини гості поставили крапку у зустрічі. Сака впритул головою розстріляв ворота гостей.

Англія розтрощила Сан-Марино з рахунком 0:10 . Команда Гарета Саутгейта з першого місця у групі I на пряму вийшла на чемпіонат світу-2022 у Катарі.

. Команда Гарета Саутгейта з першого місця у групі I на пряму вийшла на чемпіонат світу-2022 у Катарі. У плей-офф потрапила Польща.

Із Сан-Марино все прогнозовано – остання шоста позиція у таблиці з нулем в активі.

Сан-Марино – Англія відеоогляд